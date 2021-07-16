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Три четверти уже вакцинированы. В Новокузнецке растёт число сотрудников потребительского рынка, поставивших прививку от новой коронавирусной инфекции.
В современных условиях и в одну смену. В Малиновке открылась школа, простоявшая без ремонта больше 10 лет.
Провалиться под землю. Кемеровчане жалуются на открытые погреба.
Почувствовать себя Робин Гудом. В Кузбассе активно развивается спортивная стрельба из лука.
Расширение территории, обустройство парковки, ремонт отмостков и не только. В Кузбассе продолжаются работы по благоустройству дворов и общественных территорий.