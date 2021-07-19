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Академия детства. Уникальный детский сад на 140 мест открылся в Осинниках.

Напоминают о важности вакцинации. В Кузбассе волонтеры обходят дома жителей старше 60 лет и рассказывают, почему необходимо привиться.

Лето с пользой. Сегодня в учреждениях образования, культуры и спорта открылась очередная смена лагерей дневного пребывания.

Самая титулованная кузбасская спортсменка. Свой юбилей отмечает двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Мария Филатова.

За новыми победами с ветерком. В Кузбассе состоялись областные соревнования и первенство Сибирского федерального округа по велосипедному спорту, посвященные памяти Алексея Терехина.