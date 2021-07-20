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Единственный способ избежать серьёзных последствий. В Кузбассе привито почти 50% рекомендованного к вакцинации населения.

Мобильность, точность и оперативность. Новые рентген аппараты поступили в Мариинскую городскую и Чебулинскую районную больницы.

Хореографическое, танцевальное, музыкальное образование высшего уровня. Первая очередь образовательной части Сибирского культурного кластера готовится принимать первых учеников.

«1 сентября — каждому школьнику». В Кузбассе стартовала ежегодная социальная акция.

Детство без опасности. На юге Кузбасса стартует проект по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.