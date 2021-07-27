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Успеть, спасти и потушить. В Кемерове прошло пожарно-тактическое учение.

Чтобы сказать «спасибо» за спасенную жизнь. В Новокузнецке нашли женщину, которая поймала малыша, выпавшего из окна.

Обновляют оборудование, делают ремонт. Кузбасские школы готовятся к новому учебному году.

Пушистый сотрудник. В редакцию телеканала «Кузбасс Первый» пришла кошка. Мы ищем хозяина.

Новые формы работы со зрителем. Шестой по счету виртуальный концертный зал открылся в Кузбассе по нацпроекту «Культура».