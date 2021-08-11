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Землетрясения больше не страшны. 87 беловских семей стали новоселами в доме повышенной сейсмоустойчивости.

Проблема будет решена. В Анжеро-Судженске в садовом обществе «Шахтер-1» построят водопровод.

Готовы занять первые места. 45 студентов представят Кузбасс в финале IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы».

За здоровый образ жизни. В преддверии Дня физкультурника в Кемерове прошли показательные выступления мастеров спорта по тайскому боксу.

Поддерживают традиции. В одном из старинных поселений Таштагольского района — Усть-Анзасе — прошел праздник коренных народов.