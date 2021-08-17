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Финансирование будет обеспечено в полном объеме. Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами Правительства Российской Федерации.
На прямой связи — губернатор. Как правильно составить вопрос, чтобы точно получить ответ?
Экологично и экономично. В Кузбассе стартовала программа социальной газификации.
Почистили Поднебесные Зубья от мусора. В Междуреченском районе прошла традиционная экологическая акция.
Сэкономить и при этом купить все необходимое. В Кузбассе продолжается областная акция «Первое сентября — каждому школьнику».