В выпуске:

Финансирование будет обеспечено в полном объеме. Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами Правительства Российской Федерации.

На прямой связи — губернатор. Как правильно составить вопрос, чтобы точно получить ответ?

Экологично и экономично. В Кузбассе стартовала программа социальной газификации.

Почистили Поднебесные Зубья от мусора. В Междуреченском районе прошла традиционная экологическая акция.

Сэкономить и при этом купить все необходимое. В Кузбассе продолжается областная акция «Первое сентября — каждому школьнику».