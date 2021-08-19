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Чтобы вопросы успели задать все желающие. Прямую линию губернатора Сергея Цивилева перенесли на четверг, 26 августа.

Предотвратить тяжелые последствия. Для диагностики онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний в Гурьевскую и Краснобродскую больницы поступило новое оборудование.

Радиус поражения — до 16 километров. В Юрге прошли масштабные военные учения.

А теперь — стабильное электроснабжение. В таёжный посёлок Верх Тёш провели стационарные линии.

Викторины, фотовыставка и мастер-классы. В Кемерове отметили День географа.