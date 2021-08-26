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Проведёт мастер-классы для начинающих боксёров и поддержит товарищей на соревнованиях. Сергей Цивилев встретился с Глебом Бакши.

185 миллионов рублей на поддержку. Семь фермеров и девять сельхозкооперативов Кузбасса получат гранты и субсидии на развитие хозяйств.

Около двух миллионов избирателей, 40 кандидатов и 14 политических партий. Эксперты общественного наблюдательного совета обсудили ход предвыборной гонки.

Забили мяч в ворота… экскаваторным ковшом. В Калтанском округе прошел суперфинал конкурса профмастерства.

Ощутить радость от скорости и движения. Готовится к эфиру новый выпуск проекта «Другие возможности».