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У них уже начался учебный год. Первый звонок для воспитанников губернаторских образовательных учреждений прозвучал сегодня.

В Кузбассе аграриям оказывают поддержку в производстве зерна. В регионе продолжается уборочная кампания.

Московский режиссер Никита Бетехтин ставит спектакль на кемеровской сцене. Премьера в Театре для детей и молодежи 4 сентября.

Вошла в пятерку сильнейших. С XVI Паралимпийских летних игр в Кузбасс вернулась Хеда Бериева.

Обмен опытом. Представители трех музеев Горной Шории приехали в областной центр, чтобы обсудить проблемы комплектования экспозиций.