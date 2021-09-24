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Масштабное озеленение. Около 800 тысяч молодых деревьев появится в Кузбассе благодаря экологическим акциям.

Сезонные болезни. В Кузбассе продолжается прививочная кампания.

Предприятия открывают двери для школьников. В Кузбассе стартовала акция, которая поможет определиться с будущей профессией.

В Новокузнецке задержали мужчин, которые спилили крест с захоронения венгерских военнопленных и сдали его в металлолом.

Автомобиль променяли на велосипеды. В Калтане прошла акция, посвященная защите окружающей среды.