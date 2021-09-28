В выпуске:

Не только угледобывающий. Кузбасс экспортирует продукцию в 41 страну мира.

Болеют детсадовцы, ученики и студенты. На карантин по коронавирусу ушли 110 кузбасских классов.

Один из главных побочных эффектов транспортной реформы. Как планируют бороться с безбилетниками в Новокузнецке?

Выбрать лучшего в 48 компетенциях. В Кузбассе продолжается 6-ый региональный этап Национального чемпионата «Абилимпикс-2021».

Амбициозные задачи. В Кемерове волейбольный клуб «Кузбасс» организовал пресс-конференцию.