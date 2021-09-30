В выпуске:

Дело «Зимней вишни». Всех фигурантов первого дела о пожаре в торгово-развлекательном центре признали виновными.

Строительные работы выполнены на 23 процента. В Междуреченске продолжается возведение многопрофильной больницы.

Перестали функционировать раньше обычного. Кемеровские фонтаны готовят к холодам.

Собирали деньги всем миром. Продолжение истории маленькой девочки из Кузбасса, которая лечится от нейробластомы.

Музыка подземного перехода. Кемеровский продавец после рабочего дня играет на флейте, чтобы поделиться своим творчеством с прохожими.