В выпуске:

Вопросы оплаты труда, создание условий для занятости молодежи, проведение медицинских осмотров. Между Правительством Кузбасса, профсоюзами и работодателями подписано трехстороннее соглашение.

Знак отличия. В Кузбассе учредят награду для тех, кто во время Великой Отечественной войны работал на шахтах, заводах и в колхозах.

Цифровизация для экономии жизненно важного времени. Кузбасские медики скорой помощи получили доступ к электронным картам пациентов.

Лучшие в своём деле. В Кемерове завершился открытый чемпионат по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и ногтевому сервису.

Сохраняя достояние коренных народов. В Анжеро-Судженске состоялся зональный этап областного фестиваля национальных культур «Мы живем семьей единой».