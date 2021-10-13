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Доступная медицинская помощь для сельских жителей. 40 новых ФАПов откроют до конца 2021 года.

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Кузбасская легенда. Сегодня свой 75-й год рождения отмечает футболист Виталий Раздаев.