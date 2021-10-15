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Их силами ремонтируются дороги, прокладываются новые и возводятся мосты. В Кузбассе профессиональный праздник отмечают работники дорожного комплекса.

Пять золотых, семь серебряных и 11 бронзовых медалей, а также 15 медальонов «За профессионализм». Сергей Цивилев наградил победителей WorldSkills Russia.

Раз в десятилетие. Сегодня дан старт Всероссийской переписи населения.

Глава семьи. В это воскресенье в России впервые будут отмечать День отцов.

Уличные миниатюры. В областной столице продолжается фестиваль «Кузбасс-fest: театр здесь».