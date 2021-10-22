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Не менее 80 процентов студентов, медиков, энергетиков, соцработников, полицейских и сотрудников МФЦ до 25 ноября должны поставить прививку.
Новая жизнь. В Юрге завершено строительство двух многоквартирных домов, в которые заедут 95 семей.
До старта — ровно три недели. Что ждет туристов в новом горнолыжном сезоне?
На повестке — безопасность. Состоялось первое в новом учебном году Всекузбасское родительское собрание.
«Зеленый двор», «Хвойный бор» и другие масштабные акции. В Кузбассе продолжается массовая посадка деревьев.