В выпуске:

Не менее 80 процентов студентов, медиков, энергетиков, соцработников, полицейских и сотрудников МФЦ до 25 ноября должны поставить прививку.

Новая жизнь. В Юрге завершено строительство двух многоквартирных домов, в которые заедут 95 семей.

До старта — ровно три недели. Что ждет туристов в новом горнолыжном сезоне?

На повестке — безопасность. Состоялось первое в новом учебном году Всекузбасское родительское собрание.

«Зеленый двор», «Хвойный бор» и другие масштабные акции. В Кузбассе продолжается массовая посадка деревьев.