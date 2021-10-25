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Заключенные сбежали с оружием из тюрьмы. В Кузбассе прошли масштабные тактико-специальные учения.

Утопают в мусоре. Жильцы одного из общежитий в областном центре пожаловались в нашу редакцию на стихийную свалку в их доме.

Вернулись на привычные маршруты. В Новокузнецке завершили ремонт трамвайных путей на Орджоникидзе и в парке Топольники.

Нелегкий труд врачей. Кемеровский студент после работы реаниматологом в «красной зоне» поставил моноспектакль.

Показали отличные результаты. Турнир по спортивной гимнастике на призы олимпийской чемпионки Марии Филатовой прошел в Ленинске-Кузнецком.