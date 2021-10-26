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Здание готово на 57 процентов. Сергей Цивилев проверил ход строительства налоговой инспекции в Кемерове.

О коронавирусе из первых уст. Пациенты «красной зоны» рассказали о последствиях ковида.

Измерить коэффициент сцепления с асфальтом и глубину колеи. В столице Кузбасса по-новому будут проверять качество ремонта дорог.

Спортивная лига. Команды трёх губернаторских учреждений сдали нормативы комплекса ГТО.

Седьмая победа подряд. «Металлург» с убедительным счётом выиграл у «ЦСКА ВВС» в выездной серии регулярного чемпионата ВХЛ.