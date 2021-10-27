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Не могут попасть на прием часами. В березовской поликлинике из-за нехватки врачей образовались длинные очереди.

На страже безопасности горняков. Научный центр «ВостНИИ» ежедневно разрабатывает новые решения для угольной отрасли.

Введут ли дополнительные коронавирусные ограничения? Эпидситуацию обсудили сегодня специалисты министерства здравоохранения Кузбасса и управления Роспотребнадзора по Кемеровской области.

Обменялись опытом. В Кемерове состоялась конференция по больничному волонтёрству.

Получить консультацию и узнать о мерах поддержки. Кузбасские управленцы готовятся к Второму съезду предпринимателей.