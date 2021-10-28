В выпуске:

QR-коды, как эксперимент. Опубликовано распоряжение губернатора Кузбасса о дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

Людям нужна поддержка. Губернатор Кузбасса призвал предприятия повысить зарплаты работникам.

Переход на голубое топливо. Кузбассовцы могут подать заявку на подключение к газовым сетям на портале «Госуслуги».

Своё вкуснее и дешевле. В Кузбассе проходят сельскохозяйственные ярмарки.

Подведены итоги всероссийского конкурса «Самый читающий регион» в 2021 году. Кузбасский фестиваль «Книжная площадь» признан одним из лучших проектов страны.