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Повысить доступность качественных обследований. Новое оборудование поступило в городские больницы Мариинска и Киселевска.

По 75 тысяч рублей. Кемеровский суд обязал МЧС выплатить семьям погибших в «Зимней вишне» компенсацию.

Главное — проявить инициативу. В этом году по областной программе реализуют 126 народных проектов.

Познакомить с традициями. Первый центр социокультурной адаптации детей и молодежи иностранных граждан открылся в Кузбассе.

Пора на лыжи. В Кемерове начали готовить зимние спортивные площадки.