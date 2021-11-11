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QR- коды в Кузбассе. Как организации готовятся к введению новых мер по борьбе с коронавирусом.

Подведены промежуточные итоги регионального проекта. За три года Кузбасс значительно повысил качество лечения онкозаболеваний.

Упор — на практические занятия. Современные мастерские открылись в кемеровском техникуме по нацпроекту «Образование».

Занесло. Сразу нескольким дальнобойщикам в Кузбассе понадобилась помощь на трассе.

Посвящая гению. В Новокузнецке открылась выставка, посвященная 200-летию со дня рождения Достоевского.