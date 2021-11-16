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Поток вырос в полтора раза. Стало больше желающих поставить прививку и среди людей старшего поколения. В регионе открыты 178 стационарных и 141 мобильный пункт вакцинации.

Итоги развития территории за последние три года. Сергей Цивилев поручил обновить и переоснастить стоматологический кабинет в селе Старобачаты Беловского округа.

Особое внимание — маршрутам общественного транспорта, подходам к школам, детским садам, больницам. Уборка снега — на особом контроле глав муниципалитетов.

Упор на собственное дело. Губернатор Сергей Цивилев поставил задачу достичь 50 процентов дохода кузбасского бюджета от малого и среднего предпринимательства.

Время чудес. Территории Кузбасса готовятся к Новому году.