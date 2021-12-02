В выпуске:
Бурение почти завершено. На поверхность были подняты два ранее обнаруженных тела шахтёров «Листвяжной».
В помощь хирургам-эндокринологам, офтальмологам и другим узким специалистам. В Кузбасс поступило новое медоборудование.
Интерактивная стена для скалолазания, бассейн и многое другое. В деревне Береговая Кемеровского района готовится к открытию новый детский сад.
Наконец можно попрощаться с таксофоном. В посёлке Лебяжий Мариинского округа появились сотовая связь и мобильный интернет 4G.
Вперёд, к мечте. Студентка Кемеровского госуниверситета стала победительницей Всероссийского конкурса.