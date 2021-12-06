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На «Листвяжной» восстановили систему вентиляции. Спасатели планируют провести разведку необследованных тоннелей.

Предприниматели получат налоговые льготы. Сергей Цивилев принял решение помочь малому и среднему бизнесу, который пострадал от введения QR-кодов.

В России отметили День добровольца. В 2021 году кузбасские волонтеры реализовали более тысячи проектов.

Элитный скот. На полторы тысячи голов увеличилось племенное стадо в Кузбассе.

Флагманы образования. Талантливые классные руководители, учителя-предметники могут принять участие во Всероссийском профессиональном конкурсе.