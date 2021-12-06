В выпуске:
На «Листвяжной» восстановили систему вентиляции. Спасатели планируют провести разведку необследованных тоннелей.
Предприниматели получат налоговые льготы. Сергей Цивилев принял решение помочь малому и среднему бизнесу, который пострадал от введения QR-кодов.
В России отметили День добровольца. В 2021 году кузбасские волонтеры реализовали более тысячи проектов.
Элитный скот. На полторы тысячи голов увеличилось племенное стадо в Кузбассе.
Флагманы образования. Талантливые классные руководители, учителя-предметники могут принять участие во Всероссийском профессиональном конкурсе.