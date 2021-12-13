В выпуске:

Завершили поисковую операцию. На шахте «Листвяжная» подняли последнее тело погибшего шахтера.

В 5 раз меньше дозировка. В конце декабря в Кузбасс поступит вакцина для подростков «Спутник М».

Самый масштабный. Подведены итоги VIII регионального чемпионата «Молодые профессионалы».

Победили сразу в 5 номинациях. Журналистов медиахолдинга «Кузбасс» наградили на престижном конкурсе «Сибирь Про».

«Общество чистых тарелок». Конкурс с таким названием проходит в кемеровских дошкольных учреждениях.