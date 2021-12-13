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Завершили поисковую операцию. На шахте «Листвяжная» подняли последнее тело погибшего шахтера.
В 5 раз меньше дозировка. В конце декабря в Кузбасс поступит вакцина для подростков «Спутник М».
Самый масштабный. Подведены итоги VIII регионального чемпионата «Молодые профессионалы».
Победили сразу в 5 номинациях. Журналистов медиахолдинга «Кузбасс» наградили на престижном конкурсе «Сибирь Про».
«Общество чистых тарелок». Конкурс с таким названием проходит в кемеровских дошкольных учреждениях.