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Виновные будут наказаны. Глава следственного комитета России прилетел в Кузбасс для расследования аварии на шахте «Листвяжная».

Медицинская помощь доехала в самые дальние уголки региона. В Кузбассе завершил работу «Поезд здоровья».

Куда утекают деньги? Топ мошеннических схем по обману кузбассовцев.

Качественное образование. В Новокузнецком техникуме открыли 4 современные мастерские.

Лесные красавицы в законе. В Кузбассе специалисты проводятся рейды по пресечению незаконной вырубки елок для продажи.