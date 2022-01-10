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Прибавили хлопот коммунальщикам. 10-дневная норма осадков выпала в областной столице.

Рожденный на Земле Кузнецкой. В новогодние праздники в Кузбассе появились на свет 89 малышей.

Солидный юбилей. Одному из старейших изданий региона — газете «Кузбасс» — исполнилось 100 лет.

К новым спортивным вершинам. Физкультурно-оздоровительный комплекс открыли в поселке Калачево Прокопьевского округа.

Перевоплощение суровых байкеров. Мотоциклисты устроили для воспитанников детского дома настоящий новогодний праздник.