В выпуске:

Надвигающаяся атака. Чем опасен новый штамм коронавируса, который вот-вот придёт в Кузбасс, и как от него уберечься?

Выкуп жилых объектов. Владельцы частных домов Центрального района Кемерова начинают заключать договоры о продаже домов и участков.

Предотвращение трагедий. В анжеро-судженском доме-интернате для престарелых и инвалидов прошла проверка пожарной безопасности.

Просвещён, значит вооружён. Школьников Кузбасса начали обучать взаимодействию с газовыми приборами.

От 5 до 20 процентов. Разработана долгожданная программа лояльности для кузбассовцев при посещении Шерегеша.