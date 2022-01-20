В выпуске:

Чистый воздух. Подведены промежуточные итоги работы за 2021 год Общественного экологического совета при губернаторе.

Кузбасский горнолыжный курорт с сегодняшнего дня ввел QR-коды при заселении в гостиницы.

Занятия для особенных детей. Специалисты службы лечебной педагогики и Областной библиотеки для детей и молодёжи организовали совместную акцию.

Каждый ребенок должен воспитываться в семье. Мы продолжаем проект «Где ты, мама?».

В гостях коллективы из соседних регионов. «Крещенские вечёрки» прошли в Крапивинском округе.