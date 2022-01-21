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Хватит на всех. Очередная партия транспортных карт прилетела в Кемерово.

Требование QR-кодов, масочный режим. В Кузбассе с понедельника начнут действовать новые ограничительные меры.

Все вырученные средства — на лечение ребёнка. Кемеровский мастер подвёл итоги акции, на которой выполнил 100 благотворительных тату.

Влюбленные в литературу. В Кемерове подвели итоги конкурса «Собеседник».

Искусство — в массы при помощи смартфона. В Кемерове для местных блогеров состоялся тур по Кузбасскому центру искусств.