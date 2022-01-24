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«Омикрон» добрался до Кузбасса. В регионе выявлен первый случай заражения новым штаммом.

Ждет ли учеников вновь дистанционное обучение? Важный вопрос обсудили на всекузбасском родительском онлайн-собрании.

Доступная помощь. Новое медицинское оборудование поступило в Тяжинскую районную больницу.

Чемпионат по зимним видам спорта. Кубок благотворителя «Золотая Шория» состоялся в Таштагольском районе.

Дошутились до Высшей лиги. Кузбасская команда «Зеленый чемодан» примет участие в телевизионных играх сезона 2022 года на «Первом канале».