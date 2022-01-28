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Предъявите QR-код. В Новокузнецке проверили выполнение правил при заселении в гостиницы и отели.

Переоснащение системы здравоохранение. В кемеровскую больницу поступил новый томограф.

Жизнь продолжается. Социальный проект, призванный помочь женщинам-заключённым подготовиться и всесторонне развиться для жизни после истечения срока наказания.

Верность достойная награды. Местный Хатико уже три месяца ждёт своего хозяина у дверей ковидария.

Неожиданный результат. Хоккейный «Металлург» провёл тяжёлый матч с «Рязанью».