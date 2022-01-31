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В Кузбассе среди зараженных снизилась доля детей и подростков с коронавирусом и ОРВИ. В областной столице обсудили эпидемиологическую ситуацию в регионе.

32 современных экологичных, на газовом топливе. Специалисты Кемеровской транспортной компании готовят новые автобусы к выезду на линию.

На 100% обеспечить безопасность у школ, детских садов и спортивных объектов. Губернатор Кузбасса посетил Ленинск-Кузнецкий, чтобы навестить сбитых у учебного заведения школьников и проверить ход работ по установке светофора.

Вторая жизнь новогоднего символа. В Новокузнецке завершилась акция «Елки-игоголки».

Прославляя регион. Спортсмены Кузбасса отличились в международных состязаниях по биатлону, альпинизму и вольной борьбе.