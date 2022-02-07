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В Кузбассе наметилось снижение заболеваемости COVID-19 среди детей.

Возобновление строительства Крапивинской ГЭС: ЗА или ПРОТИВ? В администрации Правительства Кузбасса прошла пресс-конференция, посвящённая одной из самых обсуждаемых тем.

Социальный контракт, материнский капитал и другие льготы. В Кузбассе сохранятся все меры социальной поддержки.

Пояс чемпиона остаётся в Кузбассе. В Кемерове завершился финал турнира по профессиональному тайскому боксу «Muaythai Factory».

Самая креативная и самая кузнецкая. В южной столице региона соревновались в строительстве снежных крепостей.