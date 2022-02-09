В выпуске:
Вход свободен. В Кузбассе отменяется система QR-кодов.
Не допустить ЧП. В Новокузнецке продолжается подготовка к паводку.
Краснодарский край, Башкирия и Кузбасс. Шерегеш вошёл в топ 3 горнолыжных курортов России.
В выпуске:
Вход свободен. В Кузбассе отменяется система QR-кодов.
Не допустить ЧП. В Новокузнецке продолжается подготовка к паводку.
Краснодарский край, Башкирия и Кузбасс. Шерегеш вошёл в топ 3 горнолыжных курортов России.
8 февраляСнега мало не бывает!
8 февраляЧем кормят в школьной столовой?