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Вход свободен. В Кузбассе отменяется система QR-кодов.

Не допустить ЧП. В Новокузнецке продолжается подготовка к паводку.

Краснодарский край, Башкирия и Кузбасс. Шерегеш вошёл в топ 3 горнолыжных курортов России.