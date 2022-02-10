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Среди елей и сосен появилась «Лесная сказка». В селе Верхотомское Кемеровского округа начал работу новый детский сад.

Дистанционные больничные, экспресс-тестирование, доставка лекарств на дом, консультирование по телефону. Как адаптируется Кузбасс к всплеску респираторных заболеваний?

Медицина, образование, работа коммунальных служб и многое другое. Главы муниципалитетов продолжают представлять отчеты о проделанной работе.

Место памяти. Мемориал погибшим на «Листвяжной» установят на Аллее шахтерской славы в поселке Грамотеино.

Место, где уже как 80 лет поселилось детство. Кузбасский театр кукол имени Аркадия Гайдара отмечает очередной юбилей.