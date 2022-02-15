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Сохранить память. Возложения цветов, посвящённые 33-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, прошли во всех муниципалитетах региона.

Комплексная застройка. Еще 400 семей стали новоселами ЖК «Кузнецкий» в Кемерове.

Коллективный иммунитет. Более миллиона 400 тысяч кузбассовцев вакцинировались от ковида.

В гостях у разных конфессий. В Новокузнецке состоялся пресс-тур по культовым местам города.

100 уникальных татуировок за 13 с половиной часов. Рекорд кемеровского художника Михаила Смирнова официально зарегистрирован.