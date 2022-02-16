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Добровольно в красные зоны. Студенты-медики отправляются на помощь врачам.

Приняли отставку. В Таштагольском районе глава досрочно сложил свои полномочия.

Будут ли строить? Чтобы показать перспективы Крапивинского гидроузла, кузбасским журналистам организовали пресс-тур на Красноярскую ГЭС.

Концерты с комфортом. 10 Домов культуры модернизируют в 2022 году.

«Айвазовскому вослед…». В Кемерове открылась выставка с уникальными экспонатами из Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого.