В выпуске:
Добровольно в красные зоны. Студенты-медики отправляются на помощь врачам.
Приняли отставку. В Таштагольском районе глава досрочно сложил свои полномочия.
Будут ли строить? Чтобы показать перспективы Крапивинского гидроузла, кузбасским журналистам организовали пресс-тур на Красноярскую ГЭС.
Концерты с комфортом. 10 Домов культуры модернизируют в 2022 году.
«Айвазовскому вослед…». В Кемерове открылась выставка с уникальными экспонатами из Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого.