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Подготовка к публичным слушаниям. 24 февраля специалисты и жители близлежащих деревень обсудят строительство Крапивинской ГЭС.

В Кузбассе стартовала кампания по отбору волонтеров на чемпионат мира по волейболу 2022.

Современные, но с историческим началом. Сразу два парка имени Жукова в Новокузнецке и Кемерове реконструируют в 2022 году.

Для безопасности детей. 12 светофоров с кнопкой вызова появятся на нерегулируемых пешеходных переходах в Ленинске-Кузнецком.

Выиграл командное серебро. Прокопьевский хоккеист Андрей Чибисов возвращается с Олимпиады с медалью.