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Сергей Цивилев поручил направить гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР.

В Кемеровской области полицейские пресекли изготовление мефедрона.

Кузбасские богатыри. Накануне Дня защитника Отечества в Кемерове родились два крупных малыша.