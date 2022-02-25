В выпуске:

Вещи первой необходимости. В Кузбассе организованы пункты приёма гуманитарной помощи для беженцев.

Система долговременного ухода, пособия и льготы. Итоги работы органов социальной защиты за 2021 год подвели сегодня в Кузбассе.

«Работа России» становится доступнее для кузбассовцев. В Новокузнецке открылся второй кадровый центр в регионе.

Когда холст — жестяной. Коллекция подносов, расписанных кемеровской художницей, в эти дни представлена в Областной библиотеке имени Фёдорова.

Малыши шагают в ГТО. В Кемерове прошел финальный этап регионального фестиваля с таким названием.