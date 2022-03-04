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Собрать самое необходимое. В Кузбассе продолжают действовать пункты приема гуманитарной помощи для беженцев.

Куда пойти учиться? В Анжеро-Судженске состоялся День университетов.

Самые активные и успешные. В областной столице подвели итоги конкурса «Кемеровчанка года».

Встреча поколений – на холсте. В Новокузнецком художественном музее открылась выставка работ преподавателя и учеников колледжа искусств.

К праздничному столу — по сниженным ценам. В городах Кузбасса работали сельскохозяйственные ярмарки.