В выпуске:
Собрать самое необходимое. В Кузбассе продолжают действовать пункты приема гуманитарной помощи для беженцев.
Куда пойти учиться? В Анжеро-Судженске состоялся День университетов.
Самые активные и успешные. В областной столице подвели итоги конкурса «Кемеровчанка года».
Встреча поколений – на холсте. В Новокузнецком художественном музее открылась выставка работ преподавателя и учеников колледжа искусств.
К праздничному столу — по сниженным ценам. В городах Кузбасса работали сельскохозяйственные ярмарки.