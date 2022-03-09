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Когда в подъездах лужи. Из-за дырявой крыши в одном из многоквартирных домов Кировского района областной столицы топит сразу несколько этажей.

В ответ на санкции развитие собственного производства. Компания по изготовлению молочной продукции предпринимает меры по сдерживанию цен и работает над сохранением рабочих мест.

Место притяжения студентов. Глобальный ремонт ожидает знаменитую «Вставку» Кузбасского государственного технического университета, а также общежития.

Помощь всем, кому она необходима. В России запустили сервис по оказанию бесплатной психологической поддержки гражданам, эвакуированным из Донецкой и Луганской народной республик.

Праздничное пополнение. В Международный женский день в Кузбассе родились 45 детей.