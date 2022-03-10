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Первое испытание на прочность – уже этой весной. Дамба в Междуреченске готова на 90 процентов.

Рентген-аппарат, видеогастроскопический комплекс и модульная система анализа мочи. Новая поставка в медицинские учреждения Кузбасса.

Помогать легко. В Новокузнецке открылся пункт приёма вещей для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.

Чуть меньше месяца до первого массового спуска. Стали известны даты фестиваля Grelka Fest в Шерегеше.

От замысла к воплощению. В Новокузнецке завершили работу над созданием вышитой карты Кузбасса.