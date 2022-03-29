В выпуске:

Сберечь и преумножить духовные ценности. В Кузбассе наградили лучших работников культуры.

На смену старым аппаратам. Продолжение реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Справиться с тревожностью и стрессом, чувствовать себя гармонично и реализовать потенциал. В Кемерове прошел форум Российского общества «Знание».

«Наше наследие». В Мариинске прошёл очередной урок Школы практической истории.

Сражались друг с другом и ураганным ветром. В Междуреченске завершилась лыжная многодневка «Югус Тур».