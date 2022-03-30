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Долгожданное событие для жителей. Фельдшерско-акушерский пункт открылся в деревне Подъяково.

Продовольственный запас региона. В Кузбассе планируют ввести в оборот еще 100 тысяч гектаров брошенных земель.

Отвечают на вопросы жителей. Главы территорий проводят прямые линии по поручению губернатора.

Сэкономить на детских каникулах. Десятки родителей кузбасских школьников воспользовались туристическим кэшбеком, чтобы дети провели свободное время с пользой.

Завершение карьеры мошенницы. Жертвами обмана жительницы Новокузнецка стали 14 человек со всей России.