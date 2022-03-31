В выпуске:

Патриотизм и развитие экономики. По инициативе губернатора Сергея Цивилева в Москве прошла встреча землячества Кузбасса.

Импортозамещение и развитие сельскохозяйственного производства. Как в Кузбассе реализуют программу поддержки аграриев?

Искусство на пуантах. Ректор Московской государственной академии хореографии Марина Леонова посетила учебный корпус и интернат филиала заведения в Кемерове.

Уверенный шаг в собственное будущее. В Кемерове состоялся День университетов.

Экзотический гость. Стала известна судьба павлина, который оказался на железнодорожной станции в Тайге.