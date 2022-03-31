В выпуске:
Патриотизм и развитие экономики. По инициативе губернатора Сергея Цивилева в Москве прошла встреча землячества Кузбасса.
Импортозамещение и развитие сельскохозяйственного производства. Как в Кузбассе реализуют программу поддержки аграриев?
Искусство на пуантах. Ректор Московской государственной академии хореографии Марина Леонова посетила учебный корпус и интернат филиала заведения в Кемерове.
Уверенный шаг в собственное будущее. В Кемерове состоялся День университетов.
Экзотический гость. Стала известна судьба павлина, который оказался на железнодорожной станции в Тайге.