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Задали волнующие вопросы. В социальных сетях завершилась прямая линия Сергея Цивилева.

Ситуация накалилась до предела. Кузбасские мотоциклисты не могут застраховать свои байки.

Спасли из водяного плена. В селе Каменка Промышленновского района восстановили дорогу, где накануне еще нельзя было даже проехать.

«Лыжи мечты». Кузбасские дети с особенностями развития боролись за медали на горнолыжном курорте.

Забили первую сваю. В Калтане все же построят физкультурно-оздоровительный комплекс.