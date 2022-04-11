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Остановили природную стихию. В Калтане начал понижаться уровень воды в Кондоме.

Дети получают знания, родители трудоустроены. Сергей Цивилев оценил строительство двух важных социальных объектов в Юрге.

Неожиданное продолжение истории. Стало известно, почему кемеровская семья получила счет за электричество в 10 раз больше обычного.

Попробовали сдать ЕГЭ. Кузбасские родители выпускников приняли участие во Всероссийской акции.

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